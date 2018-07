Ragazza 28enne incinta sorpresa a rubare in una casa di Caldiero: arrestata

Era il pomeriggio di ieri, venerdì 20 luglio, quando è arrivata una richiesta di aiuto alla centrale operativa dei carabinieri: la proprietaria di un’abitazione di Caldiero ha segnalato di essere rincasata ed aver sorpreso una sconosciuta in casa.

Fortunatamente i carabinieri della Stazione di Monteforte d’Alpone erano già in zona e, allertati prontamente dall’operatore del 112, hanno potuto dare una tempestiva risposta cogliendo ancora con le "mani nel sacco" una cittadina 28enne romena. La donna, già gravata da molteplici precedenti per reati specifici, è stata trovata in possesso di vari monili in oro, un navigatore ed altri piccoli oggetti.

Con questi elementi la donna, peraltro in stato di gravidanza, è stata arrestata e, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia dei carabinieri di San Bonifacio, è stata accompagnata dinnanzi al Giudice del Tribunale di Verona a cui dovrà rispondere del reato di tentato furto in abitazione. Parte dei monili in oro sono stati restituiti alla legittima proprietaria mentre sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà di ulteriori gioielli e del navigatore satellitare.

L’arresto è stato convalidato e la donna è stata rimessa in libertà con divieto di dimora nella provincia di Verona. L'udienza del processo è stata rinviata ad ottobre.