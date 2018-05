Quintali di rotoballe di fieno nella Bassa: vigili del fuoco al lavoro per ore

Scoppiato poco dopo le quattro di martedì mattina nella parte esterna di un'azienda agricola di Villa Bartolomea, un incendio ha tenuto impegnati per diverse ore i vigili del fuoco.

A bruciare, nella zona di via Beccascogliera, sono stati circa 1500 quintali di rotoballe di fieno, ammassate poco distanti dalla stalla. Nessuna persona è rimasta ferita e non sarebbero state registrate neppure conseguenze per gli animali, mentre le operazioni di spegnimento dei pompieri del distaccamento di Legnago intervenuti sul posto sono proseguite per ore ed ore, a causa dell'enorme mole di materiale andato in fumo.