La Questura mette i sigili ad una sala slot di borgo Roma per 30 giorni

Al termine di ripetuti controlli mirati, il Questore di Verona ha disposto la chiusura per 30 giorni della sala slot “La Dea Bendata”, situata al civico 115 di via Scuderlando.

Dagli uffici di lungadige Galtarossa hanno fatto sapere che i servizi del personale della Polizia Amministrativa e Sociale hanno evidenziato come nel tempo l’attività commerciale fosse utilizzata in maniera non conforme alla normativa vigente e alle prescrizioni indicate nella licenza, rilasciata, quest’ultima, il 22 marzo 2016.

L’assidua attività degli uomini della Divisione P.A.S.I. ha avuto inizio nel febbraio 2018 con diversi interventi che hanno consentito di rilevare numerose violazioni: la prima risale al 27 dello stesso mese, quando gli agenti hanno contestato alla titolare cinese dell’impresa l’utilizzo del proprio esercizio come locale per fumatori pur mancando dei requisiti tecnici e strutturali necessari prescritti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003. Il 3 luglio scorso, in occasione di un altro controllo, i poliziotti hanno accertato l’ulteriore violazione della licenza, contestando alla titolare l’inosservanza delle disposizioni relative all’impianto di videosorveglianza.

Dalle verifiche effettuate, gli agenti della P.A.S.I. sono riusciti ad accertare che il locale Video Slot, nonostante risultasse costantemente aperto al pubblico, non disponeva di personale di sorveglianza.

Nella mattinata di mercoledì, dopo i riscontri effettuati, gli operatori della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Verona hanno dunque proceduto a porre i sigilli al bar, notificando un provvedimento di chiusura per 30 giorni ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S che prevede la possibilità per il Questore di disporre la sospensione della licenza degli esercizi commerciali in caso di abuso delle autorizzazioni di polizia.