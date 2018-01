Questura di Verona. Il Ministero dell'Interno assegna due nuovi funzionari

Sono due i funzionari della Polizia di Stato assegnati dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla Questura di Verona: il Commissario Capo Luigi Bianco e il Commissario Capo Brunella Marziani.

Al dottor Bianco, il Questore Petricca ha attribuito l’incarico di Funzionario Addetto alla Squadra Mobile, posto lasciato vacante dalla collega Daniela Braida, trasferita al Commissariato di Mirandola.

La neo funzionaria Marziani, invece, è stata assegnata alla Divisione Gabinetto come funzionario addetto.

Luigi Bianco, laureatosi in giurisprudenza nel 2007 e diplomatosi presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Palermo, dopo aver conseguito il titolo di avvocato, è entrato in Polizia nel 2012 ed ha già ricoperto l’incarico di dirigente del Commissariato di Omegna e Capo della Squadra Mobile di Novara.

Il giovane Commissario Capo Brunella Marziani, laureata in Giurisprudenza presso L’Università Federico II di Napoli, ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali presso la medesima Università e successivamente si è abilitata all’esercizio della professione forense. Dopo aver frequentato il corso biennale di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, è stata assegnata come primo incarico, alla Questura di Verona.

Nell’ambito dei movimenti interni, il Commissario Capo Oria Sgobbo è stata invece nominata dirigente dell’Ufficio del Personale, in sostituzione del Vice Questore Aggiunto Leonardo Petrucci, diventato dirigente del Commissariato di Portogruaro.