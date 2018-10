Disordini, droga e risse. Il questore mette i sigilli ad un bar di Verona

Concluse le indagini è arrivata la disposizione da parte del Questore di Verona: il Bar Silvia di via Centro dovrà restare chiuso per 15 giorni.

Dagli uffici di lungadige Galtarossa fanno sapere che i ripetuti controlli da parte della Polizia di Stato avrebbero come, nel tempo, l’esercizio commerciale sia divenuto un abituale ritrovo di persone gravate da precedenti penali e di polizia, oltre ad essere diventato oggetto di numerose segnalazioni per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.

L'attività degli uomini delle Volanti e della Divisione P.A.S.I., coadiuvati dagli equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, avrebbe preso il via lo scorso anno con diversi interventi per liti, risse, disordini, persone moleste e segnalazioni di attività illecite connesse al traffico di sostanze stupefacenti.

A sostegno delle numerose richieste di intervento della cittadinanza, sarebbero stati trovati, lo scorso 18 ottobre, circa 25 grammi di hashish, che gli agenti hanno scovato all’interno di una fioriera posta ad ornamento dell’area esterna del bar.

Alla luce delle diverse segnalazioni, dei frequenti sopralluoghi effettuati e dei numerosi illeciti accertati, nella mattinata di giovedì, il Questore di Verona, in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, provvedimento notificato al titolare del locale ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S, che prevede la possibilità per il Questore di disporre la sospensione della licenza degli esercizi di abituale ritrovo di persone pregiudicate o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.