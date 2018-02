Violenza sulle donne, utile l'iniziativa della Polizia di Stato per San Valentino

L'iniziativa di San Valentino della Polizia di Stato ha dato i suoi frutti. Diversi sono stati i curiosi che si sono avvicinati e hanno avuto materiale e informazioni dagli operatori specializzati presenti il 14 febbraio nel Cortile del Mercato Vecchio di Verona al banchetto allestito dalla Questura per la campagna di prevenzione dal titolo "Questo non è amore". L'obiettivo della campagna è quello di fornire strumenti utili a rendere tutti più consapevoli della piaga della violenza di genere e in questo modo contribuire a debellarla.

Presente al banchetto anche il portavoce del questore Bruno De Santis che ha ribadito che la questura è lo snodo principale per i centri anti violenza. Ciò nonostante non è facile per le ragazze e le donne presentarsi di persona alla polizia per denunciare violenze o soprusi subiti. Per questo anche l'iniziativa di San Valentino è stata utile per intercettare alcuni casi che poi dovranno essere approfonditi nelle sedi appropriate.

Nell'occasione del 14 febbraio, comunque, sono stati resi noti anche alcuni dati sulla violenza domestica. L'anno scorso c'è stata un solo omicidio in famiglia e tre tentati omicidi tra le mura di casa, numeri in calo rispetto all'anno precedente. Cresciute invece tra il 2016 e il 2017 le denunce per violenza sessuale e stalking.