Quattro medici di Verona inseriti nella lista dei trenta migliori di tutta Italia

Tra i 30 migliori medici d’Italia, vincitori della seconda edizione italiana dei Top Doctors® Awards, ci sono anche 4 medici di Verona: il Prof. Paolo Brazzarola (Chirurgia Generale), il Prof. Roberto Castello (Endocrinologia e Malattie del Metabolismo), il Dott. Giampietro Pinna (Neurochirurgia) e il Dott. Gian Franco Veraldi (Chirurgia Vascolare).

Top Doctors® (www.topdoctors.it), la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti, centri e cliniche privati di livello internazionale, ha infatti annunciato i 30 vincitori del prestigioso riconoscimento - che l’azienda assegna già da decenni negli Stati Uniti. Per individuare i vincitori degli Awards, Top Doctors® seleziona annualmente gli specialisti più apprezzati in base alle nomination espresse dagli altri professionisti della sanità, creando una sorta di “albo d’oro” della medicina.

Gli Awards rispecchiano a pieno il modello Top Doctors®, basato su rigorosità, attenta selezione ed eccellenza. La piattaforma non è infatti un semplice elenco di professionisti in cui poter essere inclusi facendone richiesta: anche solo per accedere alla selezione, è necessario venire segnalati da un collega. Successivamente occorre poi superare il più rigoroso ed eccellente processo di selezione realizzato in collaborazione con Adecco Medical & Science: solo il 10% dei dottori valutati supera l’auditing di qualità ed entra a far parte del panel, attualmente composto da oltre 60.000 medici.