Controllo straordinario alla stazione di Porta Nuova, quattro denunciati

Con lo scopo di mantenere costantemente alto il livello di attenzione sugli scali ferroviari, gli agenti della polizia ferroviaria di Verona hanno organizzato nella giornata di ieri, 11 giugno, un servizio di controllo straordinario nella stazione di Verona Porta Nuova.

Alle quotidiane misure di vigilanza, sono state affiancate misure speciali a tutela dei viaggiatori. E in una sola giornata sono state identificate 324 persone, di cui quattro denunciate in stato di libertà. Sono stati controllati 193 bagagli e 165 veicoli in transito davanti alla stazione.

I denunciati sono un albanese che ha violato il decreto di espulsione dal territorio nazionale, un ghanese per possesso di documenti contraffatti, un egiziano ed un italiano per reati legati al possesso di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie dei poliziotti hanno presidiato i punti ritenuti più critici e le aree di maggiore affollamento, estendendo i controlli anche ai depositi bagagli, monitorando costantemente il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dallo scalo ferroviario, effettuando controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito.

Il servizio è stato svolto durante l’intero arco della giornata, con l'aiuto di un'unità cinofila della Questura di Padova, del reparto Prevenzione Crimine di Padova e di unità operative di pronto intervento della Questura di Verona.

Durante il controllo sono state impiegate in stazione e nelle zone immediatamente limitrofe, una ventina di pattuglie in uniforme oltre a quelle antiborseggio in abiti civili.