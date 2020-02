A bordo di un'auto con due chili di marijuana nel bagagliaio, tre arrestati

Lunedì scorso, 10 febbraio, nel corso di un servizio di controllo dei reati in materia di stupefacenti, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno controllato in via Fincato una Mercedes classe C, su cui viaggiavano tre cittadini nigeriani. I tre cittadini controllati erano due uomini, di 45 e 28 anni, e una donna di 24 anni; tutti senza occupazione e solo il più anziano con la residenza in città.

L'atteggiamento nervoso dei tre ha colpito i militari che, dopo delle approfondite ricerche, hanno trovato nel portabagagli un borsone contenente due chilogrammi di marijuana.

Il terzetto è stato dichiarato in arresto e condotto in carcere.

E sempre in materia di stupefacenti, mercoledì 12 febbraio, i militari della sezione operativa e della stazione principale di Verona hanno arrestato anche un cittadino tunisino di 28 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è domiciliato in città ed è un volto noto alle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di 163 grammi di eroina.

Ieri, il 28enne è finito davanti al giudice che ha fissato il processo per il 6 maggio prossimo. Al giovane è stato imposto il divieto di dimora a Verona.