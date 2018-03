Quarta domenica a piedi con il Mobility Day a Verona e Arena spenta per l'ora della Terra

Un percorso a piedi sulle vie dell’acqua e uno culturale per conoscere le opere del pittore Giovan Francesco Caroto, l’attivazione gratuita della Giulietta card la carta prepagata per viaggiare sui i taxi veronesi, una caccia tesoro attraverso le vie del centro e l’opuscolo “La città in verde”, con alcuni consigli per giardini e balconi fioriti, sono le principali tra le novità del Mobility Day, in programma domenica 25 marzo dalle 10 alle 19.

La quarta delle sei domeniche a piedi vede arricchirsi ulteriormente il programma di iniziative, tutte gratuite, volute dall’Amministrazione per promuovere, insieme ad una diversa mobilità, l’interesse culturale dei cittadini, la conoscenza del territorio, le attività didattiche per i più piccoli e le loro famiglie, sia in centro che nei musei.



Ad incrementare ulteriormente le proposte si aggiungono anche le iniziative promosse da Acque Veronesi e Agsm per “La Giornata mondiale dell’acqua”, in programma domenica in piazza Erbe dalle 10 alle 18, lo spegnimento dell’Arena sabato 24 marzo dalle 20.30 alle 21.30 in occasione della manifestazione del WWF “L’ora della Terra” e la piantumazione di 230 piante alla Fattoria didattica Giarol Grande, in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Centro di Peri (Vr).

«Iniziative culturali e ambientali che si moltiplicano grazie alla concomitanza del Mobility Day con la Giornata mondiale dell’Acqua– ha detto l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala –. Una serie di attività che si terranno in centro, come la caccia al tesoro e un percorso a piedi legato all’acqua, ma anche al Giarol Grande per promuovere i temi legati alla tutela dell’ambiente. Visto il grande successo ottenuto nelle precedenti domeniche a piedi, proseguono inoltre le camminate con la direttrice dei musei».

«Un’attenzione particolare è riservata anche alla promozione dell’uso del trasporto pubblico di cui fanno parte anche i taxi – ha aggiunto l’assessore alla Viabilità Luca Zanotto –. Domenica, e in occasione delle altre due giornate di Mobility Day dell’8 e del 22 aprile, si potrà infatti richiedere l’attivazione gratuita della Giulietta Card e di usufruire di un ulteriore bonus del 10% sull’acquisto. Rispetto agli altri Mobility Day rimangono inoltre invariati i servizi offerti per agevolare i cittadini nei propri spostamenti ecologici».

Iniziative sabato 24 marzo per "L’Ora della Terra"

Dalle 20.30 alle 21.30 spegnimento dell’Arena nella piazza illuminata da candele.

Laboratorio “Vincere la battaglia con le bombe di seme”, realizzazione di bombette di semi da lanciare simbolicamente per vincere la battaglia contro il cambiamento climatico.

Dalle 20.30 festa in piazza Bra con serata danzante, concerto, animazione e danze con Gruppi di Danze Popolari di Verona.

Programma iniziative domenica 25 marzo

In piazza Erbe, dalle 10 alle 18, Acque Veronesi allestirà un percorso interattivo per presentare il mondo dell'acqua e il suo legame con Verona.



Galleria fotografica a cielo aperto per raccontare attraverso le immagini la storia che unisce Verona e l’acqua.

Cantastorie “Giocare sulle Rive” gioco per dare rilievo alla connessione tra l’Adige e i veronesi, in programma alle 11, 14.30 e 16.



"Gioco dell'Oca energetica", con un educatore ambientale che focalizzerà l'attenzione sulle fonti di energia rinnovabili e su come ogni azione quotidiana sia collegata all'inquinamento e al risparmio energetico, oltre a proporre attività informativa ai cittadini su energie rinnovabili e risparmio energetico.

Ludobus e giochi ecologici con materiale povero in piazza Erbe, dalle 10 alle 16.

Distribuzione dell’opuscolo “La città in verde”, realizzato dal Comune e da Acque Veronesi, con consigli utili per mantenere giardini, balconi fioriti, informazioni sul bonus verde che prevede una detrazione del 36%, e su un uso consapevole dell’acqua .



Itinerario “Camminando sull’acqua” alla scoperta di Verona: percorso a piedi di 3 km con 10 tappe alla scoperta dello stretto legame tra città e acqua. Partenze dalle ore 10 ogni 30 minuti circa dal punto informativo dell’Ecosportello in piazza Erbe, dove sarà ritirabile una mappa degli itinerari a piedi alla scoperta della città e ritorno col rientro allo stand dell’Ecosportelllo e la verifica delle risposte date.

Caccia al tesoro (con prenotazione obbligatoria) per le vie del centro dedicata alle famiglie con partenza da piazza Erbe alle ore 11.30, 14, 15.15 e 16.30. I partecipanti potranno scoprire nel centro storico le curiosità e la storia della città. Per info e prenotazioni Ecosportello 045 8078666 email eco sportello@comune.verona.it.

La Passeggiata nei musei con la Direttrice Francesca Rossi prevede un percorso in tre tappe (con prenotazione) per conoscere la pittura di Giovan Francesco Caroto, protagonista del Rinascimento veronese. Le visite si terranno alle 10 al Museo di Castevecchio, alle 11 al Museo G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta e alle 12 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti. Per info e prenotazioni: Segreteria didattica Musei civici lunedì ore 9 - 13 e 14 - 15; da martedì a venerdì ore 9 - 13 e 14 - 16. Tel 045 -8036353 segreteriadidattica@comune. verona.it.

Infopoint di Agsm e Acque veronesi.

Dalle 11 alla Fattoria didattica al Giarol Grande (via Belluno 26) attività “Bosco per il pianeta” con piantumazione di 230 piante di diverse specie e altre attività in programma dalle 14.

Presentazione alla città dei lavori realizzati dall’Istituto salesiano Don Bosco e dalla Scuola secondaria di Roverè Veronese al campionato di scienza robotica “Firts Lego League Italia 2017-2018”.

Servizio di punzonatura biciclette a cura della Fiab Verona presente domenica in piazza Erbe dalle 10 alle 13.



Attivazione gratuita della Giulietta card, la card ricaricabile del servizio Radiotaxi Verona. La card nominativa può essere ricaricata direttamente in taxi con il terminale, tramite bonifico oppure recandosi direttamente alla sede presso gli uffici amministrativi. La card che si può richiedere telefonicamente contattando l'amministrazione di Radiotaxi Verona, scrivendo a info@radiotaxiverona.it oppure recandosi agli uffici amministrativi in via Galileo Galilei 9/A. La card ha un costo di 50 euro di cui 5 di attivazione. Per ogni ricarica da 50 euro o multipli è previsto un bonus del 10%, che consentirà di ricevere sempre una ricarica effettiva di 55 Euro o multipli.

Durante il "Mobility Day", dalle 10 alle 19, nessun veicolo privato a benzina o a diesel (inclusi motocicli e ciclomotori - indipendentemente dalla classe euro) potrà accedere e circolare nell’area di limitazione al traffico allargata, ricompresa nella zona del territorio comunale fra l’ansa dell’Adige e, verso Sud, fino elle porte monumentali: Nuova, Palio e San Zeno. Resterà libero l’accesso per i soli residenti. Inoltre, nel restante territorio comunale, divieto di circolazione fino Euro 2, per tutti i veicoli privati a benzina e a diesel (Euro 0 - 1- 2 e motocicli e ciclomotori Euro 0).

Per tutta la giornata bike sharing giornaliero al costo di 1 centesimo; si può viaggiare sull’intera rete urbana con un solo biglietto da 1,30 euro; se acquistato a bordo dell’autobus ha un costo di 2 euro. I ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, possono viaggiare gratuitamente per tutto il giorno sull’intera rete urbana.

Disponibili, inoltre, alcuni parcheggi gratuiti: Park 3 (ex Mercato Ortofrutticolo fronte Fiera), Park Re Teodorico e Park Multipiano (viale dell’Industria), collegati al centro città con bus navetta N1 (Park Fiera – piazza Bra) dalle ore 9 alle 20.30, ogni 5 minuti, con un biglietto da 1,30 euro valido tutto il giorno sull’intera rete urbana. Per il parcheggio a pagamento Park Centro all’ex Gasometro, servizio di bus navetta N2, di collegamento da e per piazza Bra, dalle ore 9 alle 19, ogni 10 minuti, con un biglietto da 1 euro valido per andata e ritorno.

In conferenza stampa, insieme agli assessori all’Ambiente e alla Viabilità, erano presenti il consigliere di amministrazione di Agsm Francesca Vanzo e di Acque veronesi Paola Briani, Giorgio Migliorini di FIAB Verona, il presidente di Radiotaxi Verona Mirko Grigorato, il presidente onorario del WWF del Veneto Averardo Amadio e i rappresentanti del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Centro di Peri (Vr) maresciallo Paolo Beltrame e carabiniere scelto Silvia Weissteiner.