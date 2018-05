Pullman straniero controllato in A4: 7 le infrazioni rilevate dalla Polstrada

I controlli sperimentali "mobili", attuati nella convenzione fra il Compartimento Polizia Stradale per il “Veneto” di Padova e la Direzione Generale Territoriale per il Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzati al rispetto delle norme da parte dei mezzi di trasporto pubblico di persone, hanno permesso di cogliere in falo un mezzo che collegava l'Italia con Paesi stranieri.

Nella mattinata del 4 maggio infatti una pattuglia ha sottoposto a verifiche alcuni pullman immatricolati all’estero e con persone a bordo, presso l'area di servizio Scaligera Ovest, situata lungo l'autostrada A4 nel comune di Soave. Al termine di queste, sono state riscontrate dagli agenti sette diverse infrazioni al codice della strada per inefficienze varie, sistemazione inidonea dei bagagli e non conformità degli equipaggiamenti, portando ad una sanzione di 595 euro.