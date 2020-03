Pulizia e sanificazione delle strade contro il coronavirus in tutti i quartieri di Verona 

Parte oggi pomeriggio, venerdì 13 marzo, il servizio di pulizia e sanificazione straordinaria delle strade, predisposto dal Comune di Verona per il contenimento del coronavirus. Simbolicamente i mezzi e Amia sono partiti alle 15, da piazza Bra, ma l’intervento di igienizzazione riguarderà strade, vie e piazze di tutti i quartieri della città.

Ad operare, oggi e nei prossimi giorni, sono 2 camion autobotte e 3 mezzi dotati di sistemi di pulizia con appositi prodotti igienizzanti. I camion interverranno sulla viabilità dei quartieri utilizzando soluzione disinfettante profumata. Il personale effettuerà percorsi a rotazione, al mattino e al pomeriggio, in tutte le Circoscrizioni.

Particolare cura sarà riservata alla sanificazione degli spazi nei pressi dei cassonetti che, attualmente, sono le zone maggiormente frequentate dai cittadini. Il servizio prevede il lavaggio esterno dei cassonetti e dell’area limitrofa. Per questo servizio, saranno utilizzati tre veicoli dotati di ghibli con lancia a pressione che interverranno, a rotazione, in tutti i quartieri. Oggi pomeriggio, i primi interventi riguarderanno la 5ª e 3ª Circoscrizione per la pulizia delle strade e la 1ª, 2ª e 4ª Circoscrizione per la sanificazione delle postazioni dei cassonetti.

L'aggiornamento del sindaco di Verona Federico Sboarina sulla situazione "coronavirus"

Il servizio è affidato a due squadre che, nei prossimi giorni, gireranno tutti i quartieri. La prima squadra è dedicata alla pulizia nella zona sud ovest della città. L’intervento, in borgo Roma, interesserà via Centro, via Scuderlando, area di San Giacomo zona ospedale, via Tombetta, partendo dalle arterie principali. La sanificazione è prevista anche a Golosine e Santa Lucia in via Murari Bra, via Golosine, via Prina, via Da Persico, per proseguire in via Mantovana, piazza dei Caduti, via Villafranca e via Valeggio. Il percorso prevede la disinfezione di via Chievo, via Barucchi, via Puglie, via Leopardi, via Galvani e via San Marco in borgo Milano. Saranno pulite le strade in zona stadio, comprendendo le arterie di via Fra Giocondo, Via Sansovino, via Palladio e limitrofe. Interessate all’intervento anche via Saval, via Marin Faliero, via Maddalena, via Franchetti. L’intervento sarà completato anche in via Valpolicella a Parona, via Arusnati e via Brennero.

La seconda squadra sarà adibita alla pulizia e disinfezione della strade, a partire dai quartieri nord est della città. Saranno interessate via Fincato, via Montorio, via Villa Cozza, via Dalla Corte, via Zagata e via San Felice. L’intervento riguarderà anche via Spolverini, via Pisano, via Mondadori e via Corsini, poi via Unità d’Italia, da dopo via del Capitel fino all’ingresso della tangenziale. Coinvolte nell’intervento di pulizia anche via Galilei, via Porto San Pancrazio, via Sarpi, via Ponte San Pancrazio e Pestrino.