Il centro di Verona ripulito in poche ore grazie alla "task force" di Amia dopo i festeggiamenti

Una città pulita ed ordinata già dalla prime ore del primo gennaio 2020. Questo lo scenario che si è presentato questa mattina a turisti e cittadini che hanno così potuto godere delle bellezze di Verona, ripulita dagli "eccessi" e dalla sporcizia della notte di Capodanno.

Circa una cinquantina di operatori della società di via Avesani sono stati impegnati fin dall’alba del primo giorno del 2019 in un super-lavoro di pulizia in numerosi quartieri cittadini ed in particolare nel centro storico, teatro come tutti gli anni del concerto di Capodanno e dei relativi festeggiamenti. Una vera e propria task force, composta da operatori e mezzi ha assicurato servizi di pulizia presso tutti i siti che hanno ospitato gli eventi.

Piazza Bra poco dopo i festeggiamenti

In piazza Bra sono stati impegnati per diverse ore 4 operatori con vasca per raccolto vetro e spazzamento, 22 operatori per lo spazzamento manuale e con soffiatori, 5 spazzatrici meccaniche ed è stato inoltre predisposta la sanificazione con ghibli in diversi punti della piazza. Solamente in piazza Bra sono stati raccolti oltre 2 mila chili di vetro, circa 1.600 chili di spazzatura raccolta manualmente dagli operatori e circa 1.600 chili di rifiuti dalle macchine spazzatrici. Nelle scorse notti gli addetti Amia avevano inoltre provveduto a spargere sale sui principali ponti e svincoli cittadini per scongiurare eventuali incidenti dovuti al ghiaccio stradale.

Piazza Bra ripulita dai lavoratori di Amia

«Un ringraziamento al personale di Amia che anche quest’anno ha consegnato una città pulita, ordinata e vivibile alla collettività. - detto il presidente di Amia Bruno Tacchella - Già dalle 8.30 del mattino i principali luoghi di aggregazione turistica di Verona, quali piazza Erbe e piazza Brà, erano infatti stati già ripuliti dai nostri operatori, essendo così perfettamente godibili e sicuri per le migliaia di turisti e veronesi che ne hanno usufruito. - ha quindi concluso il presidente Bruno Tacchella - Nuove importanti migliorie sono inoltre in arrivo nelle prossime settimane: i cassonetti ad accesso controllato, la nuova isola ecologica e nuovi e moderni mezzi consentiranno un servizio sempre più efficiente e puntuale».