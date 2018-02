Nuovi provvedimenti e misure di sicurezza per la 50° Festa de la Renga

A Parona, mercoledì 14 febbraio, si tiene la 50° edizione della Festa de la Renga. Per la prima volta, in ottemperanza alla direttiva nazionale sulla sicurezza, la manifestazione sarà realizzata in un’area protetta e delimitata, tra Largo Stazione Vecchia, via Valpolicella e via Sottomonte.

Pertanto verrà interrotta la viabilità, dalle 8 alle 24, su viale Brennero, tra piazza Della Vittoria e Largo Stazione Vecchia; via Valpolicella, da piazza del Porto a Largo Stazione Vecchia e dal civico 39A fino all’intersezione con via Reti; tutto Largo Stazione Vecchia; via Sottomonte da Largo Stazione Vecchia al civico 5.

Resterà libera al transito, di collegamento fra la città e la Valpolicella, la statale del Brennero.

“Tutta l’area adibita ai festeggiamenti – spiega l’assessore alla Viabilità – sarà collocata quest’anno in una zona circoscritta del quartiere, in modo da garantire al massimo la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento degli eventi in programma. Un nuovo assetto organizzativo reso possibile dall’impegno e la disponibilità di tutti i soggetti coinvolti che, fin da subito, si sono adoperati per la miglior riuscita dell’evento”.

“Si tratta di uno storico appuntamento del Carnevale veronese – sottolinea l’assessore al Decentramento –, che per la 50ª edizione si presenta in una nuova veste, più raccolta nel cuore del quartiere di Parona ma, nel contempo, ricca di stand e appuntamenti”.

Il programma della manifestazione, illustrato lunedì mattina alla presenza del presidente del Comitato Benefico Festa de la Renga Roberto Bussola, prevede: alle 10, apertura degli stand con degustazione di “polenta e renga”; alle 14.30, ricevimento delle maschere all'incrocio tra via Liberale da Verona e via Valpolicella; alle 15, sfilata delle maschere, con la partecipazione del “Papà del Gnoco”, da via Valpolicella fino a via Monastero, al parco dell'Oratorio parrocchiale Santi Filippo e Giacomo; alle 15.45, sfilata sul palco di tutte le maschere e saluto del “Comitato Benefico Festa de la Renga” alle autorità ed al pubblico; alle 16.30, in via Monastero, festa al parco dell’Oratorio; alle 21, chiusura dei festeggiamenti.

Durante la manifestazione, dalle 8 alle 23, Atv attuerà deviazioni dei percorsi del trasporto pubblico a causa della chiusura al transito di alcune strade.