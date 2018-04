Lessinia, protocollo d'intesa tra nove Comuni per lo sviluppo del turismo

È stato presentato oggi, 12 aprile, il protocollo d'intesa per lo sviluppo del turismo in Lessinia sottoscritto dai comuni di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese. All'incontro erano presenti Antonio Pastorello, presidente della Provincia, e alcuni sindaci delle amministrazioni coinvolte.

Il protocollo istituisce un tavolo di coordinamento e confronto periodico tra i Comuni firmatari che s’impegnano a condividere, anche con gli operatori privati, le strategie territoriali da intraprendere. Il documento, inoltre, prevede il coinvolgimento dei principali enti scaligeri (Camera di Commercio, Comune di Verona, Provincia e Università) sulle iniziative di sviluppo turistico. I nove sindaci chiederanno poi un aiuto concreto alla Regione Veneto su più fronti: un supporto per la promozione della Lessinia, il termine del commissariamento della Comunità Montana-Parco Naturale Regionale e la contestuale istituzione dell'Ente Parco della Lessinia, con la richiesta di poter scegliere autonomamente un rappresentante del territorio in qualità di commissario straordinario del parco stesso. Il protocollo prevede inoltre il potenziamento dello Iat di Bosco Chiesanuova e lo sviluppo di altri uffici informativi nel territorio della Lessinia.

"L'accordo si inserisce in un contesto di carenze organizzative e istituzionali che hanno creato un vuoto nel presidio delle attività di programmazione, promozione e informazione turistica del territorio - hanno ricordato i firmatari - il modificato ruolo delle province, la nuova legge regionale del turismo, che avrebbe dovuto rilanciare il ruolo delle organizzazioni di destinazione, il commissariamento della Comunità Montana e quindi del Parco Naturale Regionale della Lessinia". L'idea del protocollo nasce da un incontro, organizzato dal Comune di Bosco Chiesanuova in collaborazione con l'università e Assobosco, che ha visto il coinvolgimento di tutti i sindaci della Lessinia, anche quelli trentini, e gli operatori turistici del territorio. In quella sede è emersa la necessità di dialogare e costruire nuovi percorsi di crescita attraverso la formazione, il confronto e la condivisione di progetti.

Lo sviluppo del turismo in Lessinia ha bisogno di una guida e questa guida non può che venire dalla Lessinia stessa - ha aggiunto Pastorello - Coordinare l'offerta turistica vuol dire presentare al potenziale visitatore non un singolo evento o una struttura, ma una rete di servizi, itinerari, manifestazioni in grado di aumentare l'appetibilità del territorio. La Lessinia ha grandi potenzialità in parte ancora inespresse. Questo protocollo potrebbe rappresentare un cambio di marcia fondamentale per la crescita della montagna scaligera.

"Le tecnologie, oggi, ci permettono di accedere alle informazioni molto facilmente - ha concluso il sindaco di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti - Se creiamo un unico contenitore con eventi, informazioni su strutture ricettive e ristoranti, itinerari escursionistici e culturali e informazioni utili, gli uffici turistici diffusi potranno dare notizie aggiornate agli ospiti, e gli stessi contenuti potranno essere fruiti direttamente dal web e dai social da parte di tutti coloro che, ed oggi sono la maggior parte, attraverso lo smartphone decidono dove trascorrere una vacanza, un week end o semplicemente una escursione fuori porta".