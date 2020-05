Sit-in di protesta dei titolari delle scuole guida davanti alla Motorizzazione civile di Verona

Secondo quanto si apprende da una nota, questa mattina mercoledì 27 maggio a partire dalle ore 10, si terrà un sit-in di protesta organizzato dalla Confarca, la confederazione italiana che rappresenta le autoscuole, davanti alla sede della Motorizzazione civile di Verona, in via Apollo numero 2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla manifestazione pacifica parteciperanno i titolari delle scuole guida, per «ribadire la propria contrarietà allo svolgimento delle sedute per le patenti negli uffici della Motorizzazione, come previsto dalle misure anti-contagio da Covid-19».