Sequestrata casa d'appuntamenti a San Pietro di Lavagno, cinque denunciati

La scorsa settimana, i carabinieri di San Martino Buon Albergo hanno fatto irruzione in un appartamento di San Pietro di Lavagno, in via dei Mille. All'interno dell'abitazione, i militari hanno avuto conferma di quanto sospettavano e di quanto era stato segnalato loro dai cittadini. Ovvero che l'appartamento fosse utilizzato per sfruttare la prostituzione di alcune ragazze.

I sospetti dei carabinieri si erano solidificati dopo il monitoraggio svolto insieme alla polizia locale di Lavagno. Il continuo andirivieni di clienti in questa zona del paese si poteva giustificare solo con la presenza di una casa di appuntamenti. Ed è ciò che hanno trovato i militari entrando nell'abitazione di via dei Mille. Ed oltre allo sfruttamento della prostituzione, i carabinieri hanno riscontrato anche un altro reato, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dato che alcuni cittadini cinesi ospitati nell'appartamento erano irregolari in Italia.

Le accuse di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestine sono state mosse nei confronti di cinque cittadini, denunciati dai carabinieri. Inoltre, è stata avviata l'espulsione dal territorio italiano di quattro clandestini, due uomini e due donne di nazionalità cinese. E l'appartamento in cui si svolgevano le attività illecite è stato posto sotto sequestro.