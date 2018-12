Povegliano Veronese, proseguono le ricerche del 34enne scomparso

Non hanno avuto ancora alcun esito e quindi proseguono le ricerche di un uomo di 34 anni che risulta scomparso a Povegliano Veronese. Di lui, i genitori non hanno più notizie dal giorno di mercoledì, 19 dicembre, e hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine per rintracciarlo.

Già nella giornata di mercoledì la sua auto era stata trovata vicino a Povegliano e i carabinieri della compagnia di Villafranca stanno conducendo le ricerche insieme anche ai vigili del fuoco e alla polizia.