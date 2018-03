Nuovo ufficiale tra i carabinieri veronesi: Ciro Talotti promosso sottotenente

Promozione e trasferimento ad un comando superiore. Ciro Talotti, nato a Napoli nel 1960, già comandante dei carabinieri di Verona, ha recentemente vinto il concorso ufficiali, venendo promosso al grado di sottotenente.

Arrivato a San Giovanni Lupatoto trent'anni fa per ricoprire l'incarico di vicecomandante della locale stazione, dopo alcuni anni in cui si è particolarmente distinto per le capacità operative, Talotti ha successivamente assunto il ruolo di comandante della stazione di Zevio, poi comandante del nucleo radiomobile di San Bonifacio, quindi comandante della stazione di San Bonifacio ed infine il ritorno a San Giovanni Lupatoto nel 1999. Dall'anno scorso, Ciro Talotti ha ricoperto l'incarico di comandante della stazione di Verona principale.

Il sottotenente Ciro Talotti ha stabilito con la cittadinanza lupatotina un legame indissolubile, dal lato professionale e da quello umano. Tra i numerosi interventi effettuati vi è certamente anche quello del 2007, che gli valse un altro encomio, per aver sventato una rapina alla filiale lupatotina del Monte dei Paschi di Siena.