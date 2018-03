Project financing sui rifiuti, spostato il termine per presentare le offerte

Il Comune di Verona ha spostato di 45 giorni, dal 12 marzo al 26 aprile 2018, i termini per la presentazione delle offerte relative al project financing sui servizi ambientali. Si tratta del progetto di finanza sospeso su decisione votata a maggioranza dal consiglio comunale e contro cui si erano espressi anche i dipendenti di Amia, l'azienda municipalizzata che attualmente gestisce rifiuti, verde pubblico e pulizia delle strade di Verona. Tutti servizi interessati dal project financing.

Lo spostamento dei termini per la presentazione delle offerte non è una conseguenza delle decisione presa dal consiglio comunale, ma è motivato da un "legittimo e temporaneo impedimento" della dirigente responsabile del provvedimento.

Nell'augurare un pronto ritorno della dirigente - commenta il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco - auspichiamo che la giunta arrivi presto al sodo della questione, cominciando col recepire la volontà del consiglio comunale. È noto che sul piatto ci sia un'altra richiesta di sospensiva inoltrata da Amia. Per il bene dei cittadini e dai lavoratori, da mesi sulle spine a causa della prolungata incertezza, è doveroso che l'amministrazione venga in commissione a spiegare come vuol gestire questa faccenda.