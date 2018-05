Scuole, un maggio di progetti tra Gran Guardia ed educazione alimentare

Valorizzare l'impegno didattico delle scuole e promuovere una corretta educazione alimentare. Gli alunni veronesi sono interessati da due progetti in questo mese di maggio.

Il primo ha preso il via oggi, 8 maggio, con la premiazione dei vincitori del concorso "Verona, la nostra città…". Si tratta dell'edizione 2018 di "Maggioscuola… in scena", in programma fino a giovedì 10 maggio in Gran Guardia. Domani, 9 maggio, ci saranno le esibizioni nell'ambito di "Musica! Si può 2018". E nel pomeriggio, l'evento "Insieme… è subito orchestra", la premiazione delle borse di studio intitolate a Manuel Fiorito ed Enrico Frassanito e il racconto in musica "Non c’è mondo fuori di queste mura… Vorrei cantar Verona". Quattro, infine, gli eventi di giovedì, Il primo intitolato "Black and white?", poi "Musica & misteri … e se fosse davvero andata così?", "Musica d’insieme per crescere" e il "Concerto per un sogno, un viaggio ed un ritorno".

Il secondo progetto coinvolge invece solo le scuole primarie Segala e Agli Angeli ed è organizzato da Markas, azienda specializzata in ristorazione, in collaborazione con BluVolley Verona. Il progetto si chiama Foodsport e attraverso degli incontri con gli alunni vuole stimolare l'interesse e la conoscenza nei confronti di una sana alimentazione. A guidare le lezioni-gioco è il personaggio di fantasia "Mina la cuochina" che accompagna i bambini alla scoperta del mondo che ruota attorno al cibo.

Siamo storicamente molto legati a Verona e alla sua provincia - ha commentato Armin Boschetto, direttore produzione food di Markas - È motivo di orgoglio poter proporre alla città progetti di questo tipo, soprattutto quando si parla dell'età evolutiva, di alimentazione e di sport. E la sinergia con BluVolley è sicuramente strategica per trasmettere al meglio i valori della cultura del benessere e del vivere sano.

