Cerea, in arrivo 25 profughi. Il sindaco convoca un'assemblea pubblica

Il sindaco di Cerea Marco Franzoni ha convocato per questa sera, 12 dicembre, alle 20.45 al teatro della frazione di Asparetto in piazza Manzoni un'assemblea pubblica a cui sono invitati tutti i cittadini. L'argomento sarà l'imminente arrivo di un gruppo di profughi che la Prefettura ha deciso di alloggiare proprio ad Asparetto, dovun una cooperativa ha acquistato un immobile. Un arrivo talmente imminente che avverrà già prima dell'assemblea pubblica.

Ieri abbiamo avuto un incontro in Prefettura dove ci hanno comunicato l'arrivo nei prossimi giorni dei profughi ad Asparetto - ha scritto questa mattina Marco Franzoni sulla sua pagina Facebook - Immediatamente convochiamo per stasera un'assemblea con i cittadini per informarli dell'arrivo. E giusto 20 minuti fa (poco dopo le 11 del mattino, ndr) la stessa Prefettura mi comunica che sono in arrivo 25 profughi per oggi pomeriggio. Stasera si terrà comunque l'assemblea.