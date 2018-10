Minaccia di divulgare video hot della sua ex insegnante di scuola: 19enne a processo

Un ragazzo 19enne veronese è finito nei guai dopo che avrebbe cercato di ricattare una propria ex insegnante di scuola. I due avevano avuto una relazione da quando lui era diventato maggiorenne, ma secondo quanto riferito quest'oggi dal quotidiano L'Arena, finita la loro storia il giovane, oggi 19enne, avrebbe chiesto 2500 euro alla donna, minacciando altrimenti di divulgare un video girato in intimità che la ritraeva nuda.

La donna non si è però lasciata intimidire dalla richiesta e ha raccontato tutto ai carabinieri. È stato quindi creato ad arte un tranello per incastrare il ragazzo, il quale ha sì ricevuto il denaro, per essere poi però subito dopo arrestato dai militari. Forse senza nemmeno rendersi pienamente conto della gravità del gesto compiuto, il ragazzo ha spiegato che la richiesta era sorta a causa di gravi problemi familiari. Ora gli è stato imposto il divieto di avvicinare la sua ex insegnante o di contattarla in alcun modo, mentre nei prossimi giorni verrà celebrato il processo.