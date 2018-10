Pedinamenti, messaggini continui e minacce. Stalker a processo a Verona

Pedinava la sua ex compagna, la perseguitava con continui messaggi e minacciava gesti estremi. Un cittadino marocchino residente a Verona è stato accusato di stalking e andrà a processo, come riportato da TgVerona. L'uomo non riusciva ad accettare la fine della relazione e oltre alle molestie era arrivato anche a tentare di togliersi la vita per ben tre volte.