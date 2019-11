Abusi al Provolo in Argentina, chiesti 45 anni di carcere per don Corradi

Ieri, 12 novembre, è stato il giorno dell'accusa nel processo sui presunti abusi sessuali avvenuti all'istituto Provolo di Lujan de Cuyo, in Argentina. Cominciato questa estate, interrotto e poi ripreso, il procedimento vede tra gli imputati anche un sacerdote veronese, l'83enne Nicola Corradi, accusato insieme ad un altro religioso, Horacio Corbacho, e all'ex giardiniere dell'istituto Armando Gomez. Su di loro pendono 28 accuse per abusi sessuali e corruzione di minori.

Come riportato dal sito argentino Mdz, il procuratore Alejandro Iturbide ha chiesto per i due sacerdoti la pena di 45 anni di reclusione, mentre per Gomez un condanna a 22 anni e 6 mesi.

La seduta di ieri è stata interrotta per consentire di soccorrere Nicola Corradi. L'anziano veronese, già sottoposto agli arresti domiciliari, si è sentito male e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il processo continuerà con la fine della trattazione da parte dell'accusa, poi sarà la volta del legale che difende i tre imputati. In seguito, i giudici si possono prendere dei giorni per raggiungere una sentenza.

E dall'Argentina, il caso di don Corradi potrebbe essere portato in Italia, attraverso la onlus Rete L'Abuso, la quale due anni fa aveva presentato tre fascicoli sul caso argentino alla Procura della Repubblica di Verona. Secondo l'associazione, infatti, furono abusati anche alcuni minori affidati all'istituto Provolo di Verona, sede centrale e responsabile giuridico della Compagnia di Maria per l'educazione dei sordomuti.