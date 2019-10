Maltrattamenti e sequestro di persona, a processo il papà di Farah Tanveer

Maltrattamenti e sequestro di persona, sono questi i reati che sarebbero stati commessi in Italia dal papà di Farah Tanveer, la ragazza di origini pakistane che studiava a Verona e che sarebbe stata portata e trattenuta in Pakistan con l'inganno. La motivazione sarebbe una relazione che la giovane aveva con un ragazzo italiano e che i genitori di lei non approvavano.

TgVerona ha dato notizia dell'inizio del processo a carico dell'uomo. Un processo che, per motivi giurisdizionali, non può prendere in considerazione i presunti reati che sarebbero stati commessi dal genitore in Pakistan, dove la ragazza fu liberata dalla polizia locale e successivamente riportata in Italia.