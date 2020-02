Molesta la segretaria sul posto di lavoro, chiesta condanna per un 59enne

Una veronese di 54 anni, segretaria in una cooperativa che opera nel campo dei trasporti, ha denunciato il suo capo, 59enne anche lui veronese, per molestie. L'uomo è finito sotto processo e il pubblico ministero ha chiesto per lui una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione.

Come riportato da TgVerona, l'imputato avrebbe importunato verbalmente la propria segretaria, imponendole anche di venire al lavoro con gonna, tacchi, rossetto e occhiali, così da poterlo eccitare. L'uomo avrebbe anche minacciato di licenziarla, oltre a tentare di toccare il seno ed il sedere della 54enne e offrendole anche soldi in cambio di prestazioni sessuali. Offerte che la donna ha sempre rifiutato.