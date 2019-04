Maltrattamenti domestici, donna a processo accusata da marito e figli

Era stata denunciata dal marito e dai figli e per lei è cominciato il processo che si celebra in tribunale a Verona. È una donna marocchina di 54 anni, a cui vengono imputati i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e calunnia.

Ieri, 15 aprile, in aula ha testimoniato il figlio maggiore, come descritto da TgVerona. Il giovane ha confermato le violenze verbali e fisiche che si sarebbero ripetute per almeno cinque anni. La donna reagiva in modo violento quando veniva contraddetta, lanciava oggetti contro il marito, lo minacciava e lo picchiava. E confermati anche i dispetti che la donna faceva ai suoi familiari, come condire i pasti con abbondante peperoncino oppure anche con delle feci. La donna avrebbe, inoltre, picchiato anche la figlia di 19 anni.

La vicenda è sorta da una denuncia della 54enne che diceva che il marito era un estremista islamico, che la minacciava e che la costringeva a portare il velo. Una denuncia infondata che ha permesso poi agli investigatori di scoprire che l'"orco" in casa era in realtà un'"orchessa".