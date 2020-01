All'ospedale di Negrar il primo nato in Italia?

Il primo nato dell'anno 2020 potrebbe essere veronese. A rivelarlo è il quotidiano L'Arena che riporta la notizia dalla nascita a mezzanotte in punto di un bambino di 3 chili e 300 grammi presso l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Il suo nome sarebbe Gabriel e quel che parrebbe certo è che si tratterebbe del primo bimbo nato nella provincia veronese.

Per poter rivendicare il primato nazionale bisognerebbe però confrontarsi prima con almeno altri due casi similari. Anzitutto quello romano di Bianca, la bambina che molti quotidiani, compreso La Repubblica, quest'oggi eleggono prima nascitura del 2020, e che sarebbe venuta al mondo presso la Casa di Cura Santa Famiglia di Roma venti secondi dopo la mezzanotte.

Ma a contendere il primato, rigorosamente a sua insaputa come ovvio, vi sarebbe anche un altro bimbo, nato questa volta all'ospedale Buon Consiglio del Fatebenefratelli di Napoli, così come riporta il Corriere della Sera. Il bimbo peserebbe circa 2 chili e 900 grammi, sarebbe venuto al mondo allo scoccare della mezzanotte e, in omaggio ad un certo Maradona, i suoi genitori gli avrebbero dato come nome Diego.