App, sensori, telecamere e seminatrici di precisioni. Le novità di Fieragricola

Non c'è stato solo spazio per la Coldiretti e la sua denuncia contro i prodotti agricoli Made in Italy taroccati all'estero. La prima giornata dall'edizione 2018 di Fieragricola, oggi 31 gennaio, è stata caratterizzata anche dalla parola innovazione. L'agricoltura è sempre più digitale e sono tante le novità che si possono scoprire quest'anno nei padiglioni aperti fino a sabato 3 febbraio. E alcune di queste novità hanno ricevuto il premio innovazione istituito da Fieragricola e L’Informatore Agrario.

Allo stand Coldiretti-Cattolica è possibile testare Pocket Farm, l'app pensata per permettere agli agricoltori di monitorare le proprie coltivazioni di mais e riso da uno smartphone. Retrosystem, invece, è un dispositivo elettro-idraulico di comando, che permette di controllare l'angolo di sterzata di 1, 2 o più assi, allo scopo di ridurre lo spazio necessario per effettuare la manovra e minimizzare le forze di attrito. Questo consente di ridurre il danneggiamento del suolo durante il movimento del mezzo. Altra innovazione è il sensore compatto iScan, applicabile a seminatrici e ad altre macchine operatrici, che rende possibile misurare la conducibilità elettrica e la riflettanza del suolo. In questo modo è possibile ottenere indicazioni sulla tessitura del terreno e determinare il livello di sostanza organica. Inoltre, è possibile ottenere una mappatura del terreno a costi contenuti. E a proposito di semina, è stata presentata Chrono, una nuova unità di semina di precisione, in grado di incrementare la produttività e garantire una velocità di avanzamento fino a 15 chilometri all'ora. La caduta del seme nel solco di semina è garantito da un tubo che sfrutta un flusso d’aria ad alta velocità.

Oltre alle novità, il primo giorno di Fieragricola è difinibile anche con la parola istituzionale, perché i rappresentanti dei cittadini a livello locale e nazionale non sono mancati all'appuntamento. "Dobbiamo difendere la politica agricola comune in queste dimensioni. Dovremo discutere su come ripartirla meglio, ma è fondamentale che l'Europa continui a considerare l'agricoltura come elemento centrale", lo ha detto il viceministro delle politiche agricole Andrea Olivero, intervenendo al convegno "Futuro primario. Dalla politica agricola comune all'agricoltura 4.0, le prossime sfide dell’agricoltura italiana ed europea", che ha inaugurato Fieragricola.

Fin dalla sua nascita, nel 1898, Fieragricola ha indicato al mondo agricolo la strada dell'innovazione, cercando di dare risposte ai bisogni della società - ha dichiarato Maurizio Danese, presidente di Veronafiere - perché quando parliamo di agricoltura non dobbiamo dimenticare che facciamo riferimento a un settore il cui benessere riguarda tutti noi. Oggi la sfida riguarda l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione, senza abbassare la guardia su temi che nel mondo non sono così scontati, come la sicurezza e la salubrità delle produzioni agricole e animali, la qualità, l’accesso al cibo e la redditività degli agricoltori, aspetto imprescindibile se si vuole garantire un futuro al settore e agevolare un ricambio generazionale in Italia ancora troppo lento.

Sicurezza di quello che mangiamo, ma anche sicurezza di chi produce. Non sono pochi, purtroppo, gli incidenti mortali avvenuti mentre gli agricoltori veronesi erano alla guida di un trattore o di un altro mezzo di lavoro. Per questo il 2 febbraio alle 9 nell'auditorium Verdi della Fiera di Verona avrà luogo il convegno "Trattore agricolo: prevenzione degli infortuni mortali" a cura del gruppo di lavoro regionale e con il coordinamenrto dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. L’evento vuole focalizzare l'attenzione su due aspetti di prevenzione: la sicurezza del trattore agricolo nei campi e la circolazione stradale.