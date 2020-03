Coronavirus, l'annuncio del sindaco di Soave: «Una persona residente positiva al test»

«Cari concittadine e cari concittadini di Soave, mi è stato da poco comunicato che una persona, residente nel nostro Comune, è risultata positiva al test "Coronavirus Covid-19" e avviata al trattamento previsto dal protocollo sanitario». Con queste parole il sindaco di Soave Gaetano Tebaldi ha annunciato pubblicamente quest'oggi, lunedì 9 marzo, la notizia.

Lo stesso primo cittadino ha quindi voluto rassicurare la cittadinanza locale: «La macchina della prevenzione, - spiega il sindaco Gaetano Tebaldi - è preparata ad affrontare anche queste eventualità, sia a livello di sanità che di Enti territoriali. Invito tutti, quindi, a continuare le attività quotidiane facendo ancora più attenzione alle misure di prevenzione stabilite, in particolare ai provvedimenti emanati per l'emergenza in atto».

Comune di Soave, l'annuncio del sindaco il 9 marzo 2020