Resistenza a pubblico ufficiale e droga. I primi arresti dell'anno della polizia

Notte di Capodanno impegnativa per il personale del 118 e dei vigili del fuoco, ma anche le chiamate al 113 sono state tante e non per fare gli auguri agli uomini e alle donne del pronto intervento.

Dalla questura di Verona gli uomini della polizia hanno dovuto muoversi molto, ma per fortuna non si segnalano casi altamente gravi. Nella maggior parte dei casi si è trattato di interventi per casi connessi all'abuso di alcol. Due sono stati gli arresti, ma per la convalida si dovrà attendere la giornata di domani, 2 gennaio. Il primo arresto è stato per resistenza a pubblico ufficiale e il secondo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.