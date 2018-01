Fondazione Arena, prima riunione dopo la nomina di Gasdia a sovrintendente

Prima riunione del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Arena, ieri 29 gennaio nella sede di via Roma a Verona. Prima riunione dopo la nomina della sovrintendente Cecilia Gasdia, la quale sarà anche direttore artistico dell'ente lirico, con un compenso di 100mila euro che diventeranno 120mila a partire dall'anno prossimo.

Cecilia Gasdia era presente alla riunione di ieri, ma a presiedere il Consiglio di Indirizzo è stato il sindaco di Verona Federico Sboarina in qualità di presidente di Fondazione Arena. Vicepresidente, invece, è stato nominato Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio veronese.

Gli altri temi all'ordine del giorno sono stati l'approvazione del report gestionale economico-patrimoniali pre-consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018. L'approvazione di entrambi i documenti è necessaria per il monitoraggio del piano di risanamento che ha permesso a Fondazione Arena di accedere alle agevolazioni economiche della Legge Bray che hanno tamponato i problemi di bilancio dell'ente. Problemi che si aggiungono alle altre ereditate dalle passate gestioni, come la presunta evasione dell'Iva per il 12 milioni di euro dati ad Arena Extra.