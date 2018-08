Esodo e controesodo, nel weekend traffico da "bollino nero" sulle strade

Sarà un primo fine settimana d'agosto caratterizzato dal traffico intenso, secondo le previsioni fornite dall'Autostrada del Brennero A22. Già nella giornata di ieri, complice il maltempo mattutino, molti sono stati i disagi per gli automobilisti lungo le arterie veronesi, ma quella di sabato 4 agosto è considerata una giornata da "bollino nero", sia per quanto riguarda l'A22 in direzione Modena che in direzione Brennero.

Domenica in A22 la situazione dovrebbe leggermente migliorare, ma resteranno critiche le condizioni di traffico, specialmente al mattino in direzione Brennero.

Tra le zone maggiormente a rischio intasamento, vanno senz'altro ricordati il casello di Verona Nord, ma anche quello di Affi, mentre per quanto riguarda l'autostrada A4 l'uscita di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni sarà verosimilmente uno dei punti più critici nel weekend.

Consigli particolarmente importanti riservati agli automobilisti, quelli di «viaggiare riposati e fare una sosta al primo accenno di stanchezza», ma anche di «non consumate sostanze alcoliche o stupefacenti prima e durante il viaggio» (tra le principali cause di incidenti stradali accertate).