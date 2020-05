Carte "false" per il prestito in cambio di soldi: vice direttore di banca e clienti denunciati

Un dirigente bancario e altre 15 persone, al termine dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica scaligera, rappresentata dal dottor Stefano Aresu, sono state denunciate dalla guardia di finanza di Verona per l’ipotesi di reato di truffa ai danni di una nota società finanziaria.

L'attività investigativa del Nucleo di Polizia economico-finanziaria ha riguardato in particolare il vice direttore di una banca della provincia, sospettato di aver architettato un ben congegnato sistema di frode attraverso il quale era riuscito a istruire più di 40 pratiche di finanziamento a favore di propri clienti, per un importo corrispondente di circa 600 mila euro, dei quali oltre 370 mila interamente erogati.

Le Fiamme Gialle avrebbero scoperto che il manager bancario, con la complicità di numerosi clienti del medesimo istituto di credito bisognosi di prestiti, avrebbe fatto sottoscrivere loro più di 40 richieste di finanziamento, da un minimo di 5 mila a un massimo di 40 mila euro, che ha istruito in veste d’intermediario e inoltrato personalmente alla società finanziaria tramite l’apposito portale. L'attività dei militari avrebbe fatto emergere che a oltre la metà delle rispettive pratiche sarebbero stati allegati buste paga e modelli di dichiarazione dei redditi che il vice-direttore di banca aveva alterato e/o contraffatto, così da nascondere la reale condizione economica dei richiedenti che, se fosse stata nota alla finanziaria, avrebbe indotto la medesima a respingere la relativa istanza per carenza di adeguate garanzie.

I finanziamenti allo stato insoluti (che rappresentano il danno concretamente patito dalla società erogante) ammontano a 178 mila euro. Quelli ottenuti illecitamente, ma tuttavia estinti (già rimborsati dai richiedenti), sono pari, invece, a circa 200 mila euro.

La guardia di finanza avrebbe accertato che i destinatari dei prestiti avrebbero riconosciuto al vice-direttore, a titolo di ricompensa per il buon esito delle istruttorie, somme di denaro corrispondenti al 10% del finanziamento ottenuto, con punte che variavano da un minimo di mille a un massimo di 3 mila euro, per un totale complessivo che si sospetta essere superiore a 30 mila euro.

Tra i casi che le fiamme gialle avrebbero portato alla luce, vi sono quelli del titolare di un bar/pizzeria, beneficiario di un finanziamento di 32 mila euro, che avrebbe prodotto una falsa dichiarazione fiscale evidenziante redditi percepiti per oltre 152 mila euro, quando in realtà ne aveva dichiarato poco più di 11 mila; oppure quello di un altro richiedente, spacciatosi per lavoratore autonomo, che ha accluso alla pratica di finanziamento di 33 mila euro una dichiarazione dei redditi per l’anno 2017 di oltre 47 mila euro sebbene nella realtà non la presentasse dal 2012.

I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria avrebbero anche accertato che molte delle buste paga fornite a corredo da vari richiedenti erano tra loro identiche, variando nella sola parte dei dati anagrafici, oppure presentavano incongruenze nella parte relativa al datore di lavoro, riportato con medesima denominazione ma con codici fiscali differenti.