Trenitalia cambia musica e presenta in piazza Bra i nuovi treni Pop e Rock

Da venerdì 16 a martedì 20 marzo dalle 10 alle 19.30 in piazza Bra, chi vorrà potrà toccare con mano e salire anche a bordo dei modellini che riproducono in scala reale i nuovi treni regionali, ribattezzati Pop e Rock, che Trenitalia metterà in circolazione in Veneto a partire dal 2020.

Dalla cabina di guida ai nuovi sedili, dalle toilette alla postazione per i viaggiatori in carrozzina, dai monitor di bordo ai portabici, i cittadini potranno vedere tutto con i loro occhi e grazie ad un apposito configuratore sarà anche possibile modificare virtualmente gli interni del treno, così come potranno fare le Regioni, adattandoli alla vocazione del territorio e alle esigenze dei clienti.

L'appuntamento veronese di questo roadshow organizzato da Trenitalia sarà anche animato da Rtl 102.5, ogni giorno dalle 16.30 alle 19. Domenica 18 marzo ci sarà la partecipazione della speaker Francesca Cheyenne. E il 21 marzo, con un evento a cui parteciperanno i vertici del gruppo Fs Italiane, i nuovi treni saranno presentati ufficialmente alle istituzioni.