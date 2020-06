Prende il taxi per spacciare marijuana: giovane fermato con quasi mezzo chilo di droga

Un italiano classe 1996, nato a Verona e di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato lunedì sera dagli uomini della Squadra Mobile scaligera nel corso di un'operazione antidroga. Il giovane risulta essere pregiudicato per vari reati, tra i quali quelli specifici inerenti agli stupefacenti, e sarebe stato beccato con 480.71 grammi di marijuana nello zaino.

Le indagini degli agenti della Questura avrebbero permesso di portare alla luce lo stratagemma utilizzato dallo spacciatore, che si sarebbe servito dell’uso di taxi per trasportare la droga, in modo da eludere ogni possibile controllo di polizia.

Le forze dell'ordine hanno dunque predisposto un servizio mirato nella zona di via Valeggio, grazie alla quale hanno notato il giovane che saliva su un taxi alle 19.10, con uno zainetto di colore grigio. A quel punto i poliziotti hanno seguito il veicolo, in attesa di poter effettuare un controllo sul passeggero non appena fosse sceso. La perquisizione è scattata in via Massimo D’Azeglio, a fine corsa, ed avrebbe permesso di scoprire i 480.71 grammi lordi di marijuana suddivisi in: un involucro da 160.18 grammi, uno da 160.24 grammi, uno da 159.57 grammi e uno piccolo da 0.72 grammi. Gli agenti inoltre hanno sequestrato il cellulare del giovane, per i successivi approfondimenti investigativi.

A.F.J. dunque è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per aver violato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Verona, a cui è risultato essere sottoposto.