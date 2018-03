"Una donna per Verona", il premio ad Anna Orazietti per il suo Scaldacuore

Sarà conferito ad Anna Orazietti, per il progetto sociale Scaldacuore, il riconoscimento "Una donna per Verona", che la prima circoscrizione promuove nellìambito della manifestazione "Ottomarzo. Femminile, plurale 2018". La premiazione si terrà domani, 5 marzo, alle 20.30 al Teatro Camploy, durante lo spettacolo "La Bisbetica Domata" promossa dalla circoscrizione in collaborazione con la compagnia Casa Shakespeare Impresa Sociale.

Il progetto sociale Scaldacuore, attivo da alcuni anni in via Ristori, si occupa della raccolta e distribuzione gratuita a famiglie in difficoltà di giocattoli e indumenti per bambini dai 0 ai 12 anni.

Una bella occasione per valorizzare la forza e il ruolo sociale delle donne - ha sottolineato il presidente della prima circoscrizione Giuliano Occhipinti - Con la premiazione di Anna Orazietti si riconosce il lavoro di aiuto sociale che ogni giorno, con il progetto Scaldacuore, lei realizza con l’attività di distribuzione gratuita di indumenti a sostegno di famiglie e in particolare di bambini in difficoltà.

Lo spettacolo teatrale, che propone in scena una versione ridotta del testo di William Shakespeare, presenta al pubblico un riadattamento di Andrea De Manincor, che ne rovescia il finale con un significato che fa emergere la vittoria della bisbetica e la rivendicazione della donna-moglie. La partecipazione allo spettacolo è gratuita.