Pregiudicato fermato dai carabinieri per stupefacenti e furto aggravato

Nella mattina di martedì in pregiudicato classe 1987, originario di Sapri, in provincia di Salerno, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Parona Valpolicella.

I militari hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione, e contestuale sospensione, emessa nel dicembre 2017 dal tribunale di Verona, ufficio esecuzioni penali, per reati inerenti gli stupefacenti e per furto aggravato continuato.