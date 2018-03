Aggravata la misura, il pregiudicato viene arrestato e portato in carcere

Contro di lui era già stata disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Verona, alla quale evidentemente non ha obbedito guadagnandosi il carcere.

I carabinieri della stazione del capoluogo scaligero, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno rintracciato ed arrestato un cittadino marocchino classe 1987, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato. I militari hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della prima misura, emessa per reati inerenti al mondo degli stupefacenti, e l'uomo è stato quindi condotto nella casa circondariale di Montorio.