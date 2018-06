Pregiudicati nei guai: i carabinieri li trovano a bordo di un'auto rubata

Due persone sono state arrestate nella notte tra lunedì e martedì dai carabinieri della stazione di Sanguinetto, mentre svolgevano un servizio mirato al contrasto dei furti e dei vari reati contro il patrimonio.

La pattuglia infatti ha notato una Lancia Musa che avrebbe cercato di eludere il controllo nascondendosi nel piazzale antistante dei mobilifici in via Dossi. I militari però sono comunque riusciti a svolgere le verifiche di rito, che avrebbero consentito di scoprire che l'auto era stata rubata a Pojana Maggiore in occasione di un furto in abitazione, unitamente ad utensili ed attrezzatura varia che non è stata rinvenuta.

Le successive indagini, hanno riferito gli uomini dell'Arma, avrebbero inloltre permesso di appurare che uno dei due era l'autore materiale del colpo, mentre l'altro avrebbe avuto la disponibilità del veicolo: O.O., cittadino marocchino classe 1989, clandestino e pregiudicato, è stato dunque arrestato con l'accusa di furto in abitazione e false dichiarazioni a pubblico ufficiale e martedì comparirà in tribunale per la direttissuma; F.O., anch'egli di origini marocchine, classe 1989 e pregiudicato, è stato denunciato a piede libero per ricettazione. L'auto infine è stata sequestrata per essere restituita al legittimo proprietario.