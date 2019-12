Cronaca Oppeano / Via Antonio Salieri

Tragico incidente sul lavoro: precipita dal tetto di una ditta e muore

L'episodio ha avuto luogo a Vallese di Oppeano, in via Salieri, nella mattinata di martedì. Sul posto si sono precipitati l'elicottero e l'ambulanza del 118, ma per lui non c'è stato niente da fare