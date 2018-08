Precipita con il parapendio in un bosco a Navene: scattano i soccorsi

Sono scattate le operazioni di soccorso a Navene di Malcesine nel pomeriggio di giovedì, per un parapendio precipitato nella zona.

A lanciare l'allarme, intorno alle 16.30, è stata una persona che mentre si trovava su una spiaggia vicina ha visto il mezzo da volo libero avvitarsi su sé stesso e precipitare in un'area boschiva: sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con una squadra da Bardolino e un elicottero da Trento, oltre ai carabinieri ed il Soccorso alpino.

Il parapendio è stato individuato dall'alto, proprio grazie all'elicottero, in mezzo agli alberi e due soccorritori sono stati calati in quel punto tramite un verricello per dare il via alle operazioni di recupero.

Il cittadino russo protagonista dell'episodio alla fine è stato recuperato dall'elisoccorso e preso in carica dal 118: fortunatamente avrebbe riportato solo ferite lievi.