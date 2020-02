Precipita al suolo mentre si trova al lavoro: ferito in ospedale in codice rosso

Un'altro incidente sul lavoro è avvenuto nella zona del lago di Garda, dopo quello della settimana scorsa che ha visto un 63enne rimanere ferito a causa di una caduta.

Questa volta il fatto è avvenuto a Peschiera del Garda, in via Bell'Italia, dove un uomo sarebbe precipitato da un'altezza di diversi metri intorno alle ore 11 di giovedì, stando alle prime informazioni giunte.

In suo soccorso è stata inviata un'ambulanza del 118 medicalizzata, che gli ha prestato le prime cure prima di trasportarlo all'ospedale di borgo Trento in codice rosso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i tecnici Spisal.