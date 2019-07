Precipita dal balcone di un hotel: giovane soccorso e portato in ospedale

Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio avvenuto alle prime luci dell'alba nel comune di Lazise, che stava per tramutarsi in un vero e proprio dramma.

Secondo le prime informazioni giunte, intorno alle 5.30 di sabato un giovane di 16 anni sarebbe caduto dal balcone di un albergo situato in località Gabbiola. Precipitato per oltre tre metri, è stato soccorso dal personale del 118, che dopo avergli prestato le cure del caso, lo ha trasportato all'ospedale di borgo Trento: fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita, mentre su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.