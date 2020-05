Banditi fanno saltare il bancomat e scappano col denaro: via alle indagini

Un altro assalto ad un bancomat si è consumato nella provincia scaligera, questa volta a Povegliano Veronese.

Erano circa le 1.20 di sabato, quando alcuni malviventi hanno preso di mira la filiale della banca Antonveneta, situata in via Mazzini, nel centro del paese. Un'esplosione molto forte, che è stata udita da diversi residenti della zona, oltre a provocare danni alla facciata dell'istituto di credito, con i criminali che sarebbero riusciti a mettere le mani sul denaro presente nello sportello automatico, prima di allontanarsi.

Sul posto, per eseguire i rilievi del caso e dare il via alle indagini, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Villafranca, che hanno acquisito anche i filmati dell'impianto di sorveglianza della filiale. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino.

