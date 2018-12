Scattate a Povegliano Veronese le ricerche per un 34enne scomparso

La Prefettura di Verona ha dato l'ok per l'avvio della procedura per la ricerca di una persona scomparsa nella zona di Povegliano Veronese. Da martedì infatti si sarebbero perse le tracce di un uomo classe 1984 e la famiglia, preoccupata per non aver più avuto sue notizie, si è dunque rivolta alle forze dell'ordine.

Già da qualche ora prima dell'avvio della procedura, i carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona, dopo aver accolto la segnalazione dei parenti, avevano dato il via ai primi accertamenti e successivamente a loro si sonoa aggiunti i vigili del fuoco per battere la zona che da Povegliano va a Castel d'Azzano.