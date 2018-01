Povegliano. Lo Stato stanzia i fondi per la ristrutturazione di villa Balladoro

Il Comune di Povegliano Veronese riceverà 1 milione 740 mila euro di contributo statale per la ristrutturazione di villa Balladoro. Il complesso è stato inserito nel programma "Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" per il cui il governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro, da destinare al recupero di beni e siti di interesse e valore culturale.

Nei giorni scorsi era stata Alessia Rotta, deputata del PD, ad annunciare l'arrivo nella provincia scaligera di altri 5 milioni di euro, destinati al recupero di altri luoghi di cultura presenti nella zona veronese.

"Grazie a questo finanziamento - ha sottolineato il deputato veronese Diego Zardini - sarà possibile realizzare a Povegliano il museo archeologico dedicato ai Celti sulla base di un progetto presentato dalla precedente amministrazione all’allora sottosegretaria ai Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni. L’iniziativa voluta dall’allora sindaca Annamaria Bigon intende riqualificare e rilanciare in chiave turistica e culturale l’intera area a sud di Verona. I finanziamenti serviranno a coprire anche la sistemazione dell'archivio, l'ammodernamento e l’adeguamento degli impianti, la formazione del personale e la realizzazione di un’offerta in grado di attrarre un turismo sostenibile e di grande valore aggiunto.

Adesso è importante che l’amministrazione comunale avvii prima possibile la fase dei progetti esecutivi e che si attivi per non lasciarsi sfuggire ulteriori opportunità ricercando contributi anche a livello europeo. Il museo può diventare una leva preziosa affinché Povegliano diventi un centro culturale internazionale".