Commercio online, a Verona consegnati più di un milione di pacchi nel 2017

In Italia nel 2017 il valore degli acquisti dei prodotti online ha superato per la prima volta quello dei servizi e un contributo importante a questo cambiamento lo ha dato Poste Italiane che nel 2017 ha consegnato circa 60 milioni di pacchi facendo registrare una crescita del 43% rispetto al 2016. Oltre un pacco su tre del mercato e-commerce è consegnato da Poste italiane. Le principali categorie di acquisto hanno riguardato l'abbigliamento (52%), libri e riviste (45%), ma anche cellulari, smartphone e tablet (37%), piccoli elettrodomestici (30%), prodotti per la cura del corpo (30%) o audio e video (30%).

Tra le province italiane, Verona è tra quelle in cui nel 2017 si registra rispetto al 2016 un incremento molto significativo di pacchi ordinati su Internet e consegnati dalla rete dei portalettere di Poste Italiane e del corriere espresso del gruppo (Sda): 1.350.000, con un incremento del 57% nel 2017 (rispetto all’anno precedente).

Per andare incontro alle esigenze dei clienti, anche il servizio di recapito di Poste Italiane si evolve e innova grazie ad una rete di portalettere dotati di palmare, stampante e Pos, che agevolano la vita dei cittadini permettendo di ricevere pacchi comodamente presso la propria abitazione o luogo di lavoro.

Anche gli uffici postali hanno un ruolo, fornendo una valida alternativa per il ritiro attraverso degli sportelli dedicati al ritiro degli acquisti online. Inoltre con App Ufficio Postale è possibile prenotare il proprio turno in ufficio postale per il giorno corrente e per quello successivo, per tutti i tipi di servizi compreso il ritiro di posta raccomandata e pacchi. La nuova funzionalità per il ritiro dei pacchi in giacenza consente di sapere lo stato della spedizione inquadrando con la fotocamera il codice a barre contenuto nell’avviso di giacenza, o digitando manualmente il codice. Sarà possibile conoscere la data a partire dalla quale il pacco potrà essere ritirato, l'ufficio postale dove si trova in giacenza e, soprattutto, prenotare direttamente il ticket che dà accesso al proprio turno allo sportello.