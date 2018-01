Consegnato a Verona il terzo premio del concorso di Poste Assicura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

È stato consegnato il 16 novembre nell’ufficio postale di via Zagata (Borgo Santa Croce) il terzo premio del concorso nazionale “È sempre un buon giorno per proteggersi”, promosso da Poste Assicura, la compagnia assicurativa Danni del Gruppo Poste Italiane: il vincitore è stato sorteggiato tra tutti coloro che avevano sottoscritto una polizza di Poste Assicura dal 27 febbraio al 26 agosto 2017 ed ha ricevuto un buono spesa per il restyling e l’arredo della casa del valore di 5.000 euro.

Il primo e il secondo premio finale, consistenti in buoni spesa per l’arredo della casa del valore di 15.000 e 8.000 euro, sono stati assegnati a Acilia (Roma) e a Camerino (Macerata). I tre premi finali si aggiungono ai premi mensili (54 ogni mese per un totale di 324), consistenti in buoni spesa da 200 Euro, che sono stati estratti a sorte per tutta la durata del concorso. Poste Assicura, la compagnia assicurativa Danni del Gruppo Poste Italiane, offre una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare i bisogni di protezione delle famiglie italiane: per maggiori informazioni è possibile consultare il sito posteassicura.poste.it.